BBL: BG Göttingen ringt Löwen Braunschweig nieder

Die BG Göttingen hat das Niedersachsen-Duell in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit den Löwen Braunschweig knapp für sich entschieden. Die "Veilchen" setzten sich am Ostermontag zum Abschluss des 26. Spieltags mit 75:73 (38:33) gegen den Nordrivalen durch. Umoja Gibson war mit 22 Punkten erfolgreichster Schütze für Göttingen. Für Braunschweig traf Jilson Bango am häufigsten (18 Zähler). Ergebnisse und Tabelle BBL | 01.04.2024 17:48