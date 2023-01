Stand: 12.01.2023 10:00 Uhr Australian Open: Paarungen der Hamburger Tennis-Profis stehen fest

Die Paarungen der Hamburger Tennis-Profis für das Hauptfeld der Australian Open stehen fest. Während Olympiasieger Alexander Zverev in der ersten Runde auf den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas trifft, hat Tamara Korpatsch mit Emma Raducanu, der New-York-Siegerin von 2021 aus Großbritannien, einen großen Brocken erwischt. Unterdessen debütiert Eva Lys gegen Qualifikantin Cristina Bucsa, die für Spanien antritt. Die Norddeutsche hatte sich an ihrem 21. Geburtstag erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert. In der dritten Quali-Runde bezwang sie Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) mit 6:3, 6:4. Die gebürtige Neumünsteranerin Mona Barthel hatte die Qualifikation verpasst.| 12.01.2023 10:01