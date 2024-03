Stand: 10.03.2024 14:43 Uhr Ausstiegsklausel: Trainer Harrelson verlässt Rasta Vechta

Aufstiegstrainer Ty Harrelson nutzt seine Ausstiegsklausel und verlässt Basketball-Bundesligist Rasta Vechta zum Ende der Saison. Das gab der Club, der am Sonntag bei Pokalsieger Bayern München überrascht hatte (90:88 n.V.), am Mittwoch bekannt. Der US-Amerikaner wolle sich "einer neuen Herausforderung stellen". Harrelson hatte die Niedersachsen im Vorjahr zurück in die BBL geführt. Sein Vertrag beinhaltete die Option zur vorzeitigen Trennung - und der gebürtige Texaner, seit 2022 in Vechta, zog sie. | 13.03.2024 14:42