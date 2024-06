Stand: 09.06.2024 16:15 Uhr Aufstiegsspiele: Debakel für SV Henstedt-Ulzburg

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg müssen schon nach dem Hinspiel im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ihren Traum begraben. Bei Union Berlin unterlag der Meister der Regionalliga Nord vor 18.045 Zuschauenden im Stadion An der Alten Försterei mit 0:8 (0:4). Die "eisernen Ladys" gewannen damit auch ihr 27. Pflichtspiel der Saison in Serie. Union wurde zuvor im Nordosten Meister und gewann den Berliner Pokalwettbewerb. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (14 Uhr) statt. | 09.06.2024 16:13