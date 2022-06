Stand: 12.06.2022 15:57 Uhr Aufstiegs-Play-offs: HSV-Frauen schlagen Potsdam 1:0

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben in den Aufstiegs-Play-offs zur Zweiten Liga vorgelegt. Am Sonntag setzten sich die Hanseatinnen gegen den 1. FFC Turbine Potsdam mit 1:0 (1:0) durch. Larissa Michelle Mühlhaus (29.) erzielte vor rund 1.500 Zuschauern gegen die Meisterinnen der Regionalliga Nordost den Treffer des Tages. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (11 Uhr) in Potsdam statt. | 12.06.2022 15:54