Stand: 11.12.2024 13:42 Uhr Aue holt Ex-BTSV- und Hansa-Trainer Jens Härtel

Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat Jens Härtel als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 55-Jährige übernimmt das Amt vom kürzlich entlassenen Pavel Dotchev und trägt ab dem 2. Januar die Verantwortung für die Profimannschaft der Sachsen. Härtel hatte in der vergangenen Spielzeit bei Zweitligist Eintracht Braunschweig unter Vertrag gestanden, war dort aber bereits in der Vorrunde entlassen worden. Zudem war er jahrelang in Rostock tätig und führte den FC Hansa 2021 in die 2. Liga. Aue steht mit 23 Punkten im unteren Mittelfeld der Tabelle der 3. Liga. | 11.12.2024 13:41