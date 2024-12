Stand: 20.12.2024 08:07 Uhr Auch Schachweltmeister Gukesh tritt auf Gut Weissenhaus an

Der neue Schachweltmeister Dommaraju Gukesh wird am Auftaktturnier der Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 in Deutschland teilnehmen - und dort unter anderem auf den Weltranglistenersten Magnus Carlsen treffen. Wie die Veranstalter mitteilten, nimmt Gukesh den neunten der zehn Plätze im Teilnehmerfeld des Turniers auf Gut Weissenhaus in Wangels an der Ostsee (7. bis 14. Februar) ein. Gukesh war mit seinem Sieg vor einer Woche im WM-Finale gegen den chinesischen Titelverteidiger Ding Liren mit 18 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Schachhistorie geworden. Carlsen, der seit mehr als 13 Jahren die Weltrangliste anführt und für viele als bester Schachspieler der Geschichte gilt, hatte wie im Vorjahr auf eine Teilnahme verzichtet. | 20.12.2024 08:05