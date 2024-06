Stand: 06.06.2024 14:16 Uhr Amputierten-Fußball-EM: Deutschland verpasst Halbfinal-Einzug

Die deutsche Amputierten-Fußball-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft in Frankreich deutlich verpasst. Das Team um ein Quartett vom Hamburger SV sowie Ralf Stellfeld von den Sportfreunden Braunschweig unterlag am Donnerstag Titelverteidiger Türkei in Evian mit 0:11. Durch den Sprung in die Runde der letzten Acht hatte die deutsche Auswahl jedoch bereits Geschichte geschrieben. Erstmals gelang ihr der Viertelfinal-Einzug bei einer EM. | 06.06.2024 14:14