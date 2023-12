Stand: 01.12.2023 11:33 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils auch 2024 im Volksparkstadion

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) setzen ihre Kooperation mit Fußball-Zweitligist HSV fort und tragen auch kommende Saison ein Heimspiel im Volksparkstadion aus. Das gab die ELF am Freitag bekannt. Am 14. Juli 2024 soll das zweite Heimspiel der Hamburger im großen Stadion steigen - der Gegner steht noch nicht fest. "Das Volksparkstadion bietet eine perfekte Bühne für die ELF. Unser Sport hat unter Beweis gestellt, dass er groß genug ist für die größten Stadien", sagte Liga-Commissioner Patrick Esume. | 01.12.2023 11:33