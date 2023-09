Stand: 27.09.2023 14:24 Uhr Abwehrchef Stark fehlt beim Training von Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt vor der Auswärtspartie am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Darmstadt 98 um den Einsatz von Abwehrchef Niklas Stark. Der 28-Jährige laboriert an Adduktorenproblemen und konnte am Mittwoch nicht am Training der Hanseaten teilnehmen. Der ebenfalls angeschlagene Kapitän Marco Friedl konnte zudem nur individuell trainieren. | 27.09.2023 14:24