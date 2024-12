Stand: 20.12.2024 11:47 Uhr Abschied aus Kansas City: Schult verlässt KC Current

Almuth Schult wird ihre Karriere nicht beim US-Fußbkll-Club KC Current fortsetzen. Das NWSL-Team aus Kansas City gab den Abschied der ehemaligen deutschen Nationaltorhüterin via Social Media bekannt: "Vielen Dank für alles, was du diesem Club gegeben hast. Viel Glück in deinem nächsten Kapitel." Erst im August dieses Jahres war die Niedersächsin zu KC Current gewechselt, ihr Vertrag lief nach der Saison aus. Als Stammtorhüterin war die 33-Jährige mit dem Club im Play-off-Halbfinale ausgeschieden. | 20.12.2024 11:45