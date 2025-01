Stand: 03.01.2025 14:41 Uhr Ab ins Trainingslager: HSV und Hannover fliegen gemeinsam

Hoch über den Wolken saßen die Konkurrenten im selben Flugzeug: Die Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und Hamburger SV sind gemeinsam ins Trainingslager im türkischen Belek aufgebrochen. "In den Farben getrennt, in der Sache und im Flug vereint", kommentierte der HSV auf der Plattform X einen Beitrag der Niedersachsen, kurz nachdem sie am Flughafen Hamburg angekommen waren. Das Flugzeug hob am Freitagmittag nach Antalya ab. Der HSV hatte sich kurzfristig zum Trainingslager entschieden, weilt aber in einem anderen Hotel. | 03.01.2025 14:41