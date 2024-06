Stand: 21.06.2024 11:25 Uhr 96 leiht Mittelfeldspieler Wörl ein weiteres Jahr nach Bielefeld aus

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die Leihe von Mittelfeldspieler Marius Wörl an Drittligist Bielefeld verlängert. Wie die Niedersachsen am Freitag bekanntgaben, wird der 20-Jährige auch in der kommenden Saison für die Arminia auflaufen. In der vergangenen Spielzeit kam er in 35 Pflichtspielen (3. Liga, DFB-Pokal, Ostwestfalenpokal) für die Ostwestfalen zum Einsatz, in denen er drei Tore erzielte.