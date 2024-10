Stand: 17.10.2024 15:16 Uhr 96-Profi Voglsammer künftig im Fußball- und im E-Sport-Team

Fußball-Profi Andreas Voglsammer wird bei Hannover 96 künftig in der 2.Liga und für das E-Sport-Team spielen. "Es ist seit vielen Jahren ein Hobby von mir. Und ich würde meinen, ich bin besser als der Durchschnitt", sagte der 32-Jährige über seine Leidenschaft für das Konsolenspiel EA FC. Trainer Stefan Leitl erklärte vor dem Zweitligaspiel gegen den FC Schalke 04 (Sonnabend, 13 Uhr, im NDR Livecenter): "Ich wusste nicht, dass er so stark an der Konsole ist." Zusammen mit den E-Football-Teams der anderen Erst- und Zweitligisten spielen auch die 96er um die deutsche Meisterschaft in der VBL Club Championship. | 17.10.2024 15:16