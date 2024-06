Stand: 29.06.2024 20:49 Uhr 7er-Rugby-EM: Deutsche Männer im Halbfinale, Frauen raus

Der Traum von der erfolgreichen Heim-EM geht für die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft der Männer weiter. Im Viertelfinale des zweiten EM-Turniers in Hamburg setzte sich Deutschland gegen Italien souverän mit 35:12 durch. Eine enttäuschende Niederlage setzte es in der Runde der letzten Acht hingegen für die Frauen, die gegen Belgien mit 7:17 den Kürzeren zogen. In den Achtelfinals, die am selben Tag ausgespielt wurden, hatten sich die Männer gegen Georgien 28:0 durchgesetzt, die Frauen hatten 19:17 gegen Polen gewonnen. | 29.06.2022 20:06