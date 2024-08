Stand: 09.08.2024 22:51 Uhr 4:4 im letzten Test: VfL Wolfsburg holt drei Rückstände auf

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat das letzte Testspiel in der Saisonvorbereitung mit einem torreichen Unentschieden beendet. Beim englischen Premier-League-Club FC Brentford kam das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl zu einem 4:4 (2:2). Patrick Wimmer (37. Minute) und Maxence Lacroix (41.) konnten ein 0:2 in der ersten Hälfte aufholen. VfL-Kapitän Maximilian Arnold (78.) und erneut Wimmer (85.) glichen jeweils nach Rückständen aus. Die Niedersachsen beginnen die Pflichtspiel-Saison am 19. August im DFB-Pokal bei der TuS Koblenz. Sommerfahrplan | 09.08.2024 22:50