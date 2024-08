Stand: 01.08.2024 19:14 Uhr 3x3-Basketballerinnen besiegen Kanada und Aserbaidschan

Zwei Spiele, zwei weitere Siege: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei ihrer Olympia-Premiere nach einem erfolgreichen Donnerstag voll auf Kurs in Richtung K.o.-Runde. Das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gewann auch ihr spätes Spiel auf dem Place de la Concorde in Paris gegen Aserbaidschan 12:8, nachdem es zuvor die Kanadierinnen 19:15 besiegt hatte. Damit stehen Sonja Greinacher, Svenja Brunkhorst, Marie Reichert (alle TK Hannover) und Elisa Mevius nach vier Spielen bei drei Siegen und einer Niederlage. Gegen China (9 Uhr) und Frankreich (21.30 Uhr) können sie sich am Freitag den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase sichern. | 01.08.2024 19:12