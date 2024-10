Stand: 21.10.2024 14:30 Uhr 3. Liga hat bereits die Millionenmarke geknackt

So früh wie noch nie in der Geschichte der 3. Fußball-Liga ist am zurückliegenden Wochenende die Marke von einer Million Zuschauern in den Stadien geknackt worden. Damit steuert die 3. Liga auf einen Besucherrekord zu. 1.123.658 Fans waren in den bisherigen 100 Spielen dabei, das sind 169.900 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Zuschauerkrösus ist Dynamo Dresden mit einem Schnitt von 29.986. Hansa Rostock liegt mit 22.562 auf Platz drei hinter Alemannia Aachen (23.400). Der VfL Osnabrück folgt auf Rang sieben mit durchschnittlich 13.813 Zuschauern an der Bremer Brücke. | 21.10.2024 11:17