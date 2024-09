Stand: 28.09.2024 17:55 Uhr RL Nord: 0:4 in Meppen - erste Niederlage für Spitzenreiter TSV Havelse

Spitzenreiter TSV Havelse hat am elften Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord seine erste Niederlage kassiert - und was für eine! Der SV Meppen besiegte Havelse am Sonnabend mit 4:0 (1:0). Der TSV hat aber trotz dieser Pleite weiterhin acht Punkt Vorsprung auf den ersten Verfolger Kickers Emden, der schon am Freitagabend zu Hause gegen die SV Drochtersen/Assel mit 0:1 verloren hatte. Am Sonnabend gewann auch noch Werder Bremen II mit 5:0 (2:0) gegen HSV II und der FC St. Pauli II mit 4:2 (2:1) beim SV Todesfelde. Ergebnisse und Tabelle | 28.09.2024 17:40