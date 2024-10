Stand: 22.10.2024 19:31 Uhr 2. Liga: Hannover 96 - Darmstadt 98 einen Tag vorverlegt

Die Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und SV Darmstadt 98 ist um einen Tag verlegt worden. Die für den 24. November angesetzte Begegnung in Hannover findet nun einen Tag zuvor am Sonnabend (13 Uhr), statt. Grund dafür ist das niedersächsische Feiertagsgesetz, das am Totensonntag keine Sportveranstaltungen erlaubt. "In Bezug auf die Feiertagsregelung ist bei der Datenübertragung ein Fehler unterlaufen", erklärte Ansgar Schwenken, Direktor Spielbetrieb & Fans der Deutschen Fußball-Liga. | 22.10.2024 19:30