Stand: 10.05.2024 08:40 Uhr 17. Mai: Urban dämpft Erwartungen an Gruppen-Coming-out

Marcus Urban vom Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft hat die Erwartungen an das von ihm für den 17. Mai angekündigte Gruppen-Coming-out gedämpft. "Aktive Profifußballer halten sich noch zurück", sagte Urban dem "stern". Die Kommunikation laufe über Kontaktleute: "Die Spieler sind extrem vorsichtig." Viele Spieler hätten "den Glaubenssatz verinnerlicht, dass sie nach einem Coming-out in Ungnade fallen würden in der Branche", erklärte Urban. Der 17. Mai soll laut Urban "ein Anfang sein, ein erstes Angebot an Spieler und Funktionäre, sich zu positionieren". | 10.05.2024 08:36