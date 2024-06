Stand: 23.06.2024 19:51 Uhr 130. Kieler Woche - Buhl nach zweitem Tag auf Rang fünf

Stark drehende Winde haben die Segler am zweiten Tag der 130. Kieler Woche teilweise heftig gefordert. Deutschlands bester Ilca-7-Steuermann Philipp Buhl musste am Sonntag kämpfen und kam mit den Rängen 7 und 12 ins Ziel. Als Fünfter nach fünf von zehn Rennen der Hauptrunde blieb der sechsmalige Kieler-Woche-Sieger wenige Wochen vor seinem dritten Olympia-Start aber in Schlagdistanz zu den Top drei. Die Führung verteidigte Buhls französischer Trainingspartner Jean-Baptiste Bernaz, der nach drei Rennsiegen zum Auftakt auch nicht über die Ränge 12 und 24 hinauskam. | 23.06.2024 19:51