Eccles Cakes à la Jamie Oliver

Zutaten (für 16 Stück):

1 Lorbeerblatt

1 unbehandelte Zitrone

1 unbehandelte Orange

½ frisch geriebene Muskatnuss

1 TL mixed Spice oder Lebkuchengewürz

5-6 TL brauner Zucker

3 EL Orangensaft

150 g gemischte Trockenfrüchte

2 Stücke eingelegter Ingwer

½ Apfel

16 quadratische Tiefkühl- Blätterteigplatten

1 (Klasse M) Ei

300 g Lancashire-Käse oder Pecorino

Lorbeerblatt im Mörser fein zerreiben. Zitronen- und Orangenschale abreiben. Mit Muskat, Lebkuchengewürz und 3 EL braunem Zucker zum Lorbeerblatt geben und alles fein zerreiben. Orangensaft hinzugeben.



Trockenfrüchte wie Sultaninen, Aprikosen, Cranberrys, Kirschen und Heidelbeeren sowie den Ingwer fein hacken. Die Trockenfrüchte mit 1 TL Sirup von dem eingelegten Ingwer sowie der Gewürzmischung in eine Schüssel geben. Apfel in 1 cm große Würfel schneiden und unter die Trockenfrüchte mischen.



Aus den Blätterteigplatten 16 Kreise (10 cm Durchmesser) ausstechen. Je 1 EL Füllung in die Mitte der Teigscheiben setzen, den Teig darüber verschließen und dabei die Ränder gut zusammendrücken. Die Eccles Cakes mit der Öffnung nach unten auf 2 mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen und auf der Oberseite mit verquirltem Ei bepinseln. Mit einem Messer dreimal einschneiden. Mit 2-3 EL braunem Zucker bestreuen.



Im heißen Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) auf der mittleren Schiene 15-20 Minuten goldgelb backen. Mit Käse servieren.

Tim Mälzer kocht! | Sendetermin | 12.12.2020