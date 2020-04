Lachs à la bordelaise mit Knackerbsen-Salat

- + Person(en)

Zutaten für den Lachs:

4 à circa 160 g Lachsfilets

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 Bund glatte Petersilie

0.5 TL getrockneter Estragon

2 EL Tomatenmark

2 Zehen Knoblauch

80 g Semmelbrösel

100 g weiche Butter

Lachsfilets in eine geölte, ofenfeste Form geben. Mit Öl beträufeln, salzen und pfeffern.



Petersilie grob hacken. Zusammen mit Estragon, Tomatenmark, Knoblauch und Semmelbröseln in einen Blitzhacker geben und fein zerhacken. Salzen und pfeffern. Butter gleichmäßig untermengen.



Die Bröselmischung auf dem Fisch verteilen. Im heißen Ofen bei 200 Grad auf der mittleren Schiene circa 12-15 Minuten goldbraun backen (Umluft nicht empfehlenswert). Anschließend bei Bedarf unter dem Grill des Backofens bei 250 Grad 1-2 Minuten gratinieren.

Zutaten für den Salat:

200 g Knackerbsen

alternativ: Zuckerschoten

Salz

1 Bund Radieschen

250 ml Buttermilch

3 Stiele Minze

2 EL Olivenöl

Pfeffer

Knackerbsen in kochendem Salzwasser 3 Minuten blanchieren, abgießen und abschrecken. Radieschen waschen, putzen und in Scheiben schneiden.



Buttermilch, Minzblättchen, Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer in einem hohen Gefäß mit dem Schneidestab pürieren. In einer Schüssel mit dem Gemüse mischen, 10 Minuten durchziehen lassen und zum Lachs servieren.