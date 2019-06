Tortilla mit grünem Spargel

Zutaten (für 2-4 Portionen):

300 g festkochende Kartoffeln

150 g dünne Stangen grüner Spargel

4 EL Öl

Salz und Pfeffer

5 Eier

6 Anchovis

Kartoffeln mit Wasser bedeckt in einem Topf aufkochen und zugedeckt circa 20 Minuten garen. Abgießen, abkühlen lassen und pellen. In 2 cm große Würfel schneiden. Vom Spargel die trockenen Enden abschneiden und die Stangen in 3 cm große Stücke schneiden. Die Spitzen beiseitestellen.



Öl in einer kleinen Pfanne (circa 20 cm Durchmesser) erhitzen. Spargelstücke und Kartoffelwürfel darin rundherum 2 Minuten anbraten, salzen und pfeffern. Eier mit einer Gabel verquirlen, ebenfalls salzen und pfeffern und über dem Gemüse verteilen. Mit den Spargelspitzen und den Anchovis sternartig belegen. Im heißen Ofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) auf der mittleren Schiene 10-15 Minuten garen.



Die Tortilla nach dem Garen kurz abkühlen lassen. Dann vorsichtig mithilfe eines Pfannenwenders aus der Pfanne gleiten lassen. Schmeckt heiß oder kalt.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 01.06.2019