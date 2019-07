Tomatensalat mit Maracuja-Dressing und Garnelen

Zutaten (für 4 Personen):

5 Maracujas

½ rote Pfefferschote

1 Bund Koriander

12 EL Olivenöl

1 rote Zwiebel

750 g gemischte Tomaten

8 geschälte Garnelen

Maracujas halbieren, das Fruchtmark herauslöffeln und in eine Schüssel geben. Die Pfefferschote und ½ Bund Koriander fein hacken und untermischen. Mit Salz und 1 Prise Zucker würzen. 8 EL Olivenöl kräftig unterrühren.



Zwiebel schälen und in dünne Streifen schneiden. Den Stilansatz von den Tomaten entfernen. Tomaten in grobe Stücke schneiden und auf eine Platte geben. Zwiebeln und Maracuja-Dressing darüber verteilen.



4 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Garnelen hineingeben und auf jeder Seite etwa 2 Minuten braten. Salzen und auf den Tomatensalat geben. Mit Korianderblättchen bestreut servieren.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 13.07.2019