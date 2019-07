Kräuterpasta mit Schmand

Zutaten (für 4-6 Personen):

2 kleine Zucchini

150 g Kirschtomaten

6 EL Olivenöl

500-600 g Tagliatelle

Salz

1 großes Bund gemischte Kräuter

2 Eier

250 g Schmand

Pfeffer

50 g geriebener italienischer Hartkäse

Zucchini putzen und in Scheiben um das Kerngehäuse herum abschneiden, dann klein würfeln. Tomaten in Stücke schneiden. 4 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Zucchini darin bei mittlerer Hitze hellbraun anbraten.



Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Anweisung auf der Packung bissfest garen.



Inzwischen die Kräuter (z.B. Zitronenmelisse, Kerbel, Sauerampfer, Petersilie, Schnittlauch) grob hacken. Mit 2 Eiern, Schmand und 100 ml des Nudelwassers in ein hohes Gefäß geben und mit einem Schneidstab fein pürieren.



100 ml Nudelwasser und die Tomaten zu den Zucchini geben. Nudeln abgießen und tropfnass zum Gemüse geben. Kräuterschmand untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit geriebenem Käse bestreuen.



Mit Olivenöl beträufelt servieren.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 06.07.2019