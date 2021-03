Wraps mit Hackfleisch, Salat und sauren Zwiebeln

- + Person(en)

Zutaten für die Zwiebeln:

2 rote Zwiebeln

3 EL Rotwein-Essig

1 TL Zucker

Salz

Die Zwiebeln abziehen und in feine Scheiben schneiden oder hobeln. In eine kleine Schüssel mit Rotwein-Essig, Zucker und Salz geben, etwas kneten und ziehen lassen. Tipp: Die Zwiebeln lassen sich gut auf Vorrat zubereiten und sind in einem Schraubglas im Kühlschrank ein paar Tage haltbar.

Zutaten für die Curry-Creme:

8 EL Sauerrahm

mildes Currypulver

1 TL Honig

1 unbehandelte Zitrone

Salz

Pfeffer

Die Zitronenschale fein abreiben und den Saft auspressen. Den Sauerrahm (oder Joghurt, Schmand, Frischkäse) mit 2 EL Zitronensaft, Zitronenschale, Currypulver und Honig verrühren. Kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Den restlichen Zitronensaft für den Salat beiseitestellen.

Zutaten für den Salat:

0.25 Salatgurke

1 Handvoll Babyspinat

4 Radieschen

1 Handvoll Gartenkräuter

2 EL Pflanzenöl

Gurke, Babyspinat und Radieschen waschen. Die Gurke in kleine Würfel zerteilen, die Radieschen hobeln und die Kräuter (Petersilie, Minze, Dill, Schnittlauch) grob schneiden. Mit dem Babyspinat in eine Schüssel geben und mit dem restlichen Zitronensaft sowie Öl marinieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für das Hackfleisch:

2 Zehen Knoblauch

zum Braten: Pflanzenöl

200 g Hackfleisch

Salz

Pfeffer

Knoblauch pellen, in feine Scheiben schneiden und in wenig Pflanzenöl knusprig braun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Hackfleisch dazugeben und ebenfalls kräftig braten. Anstelle von Fleisch schmecken hier auch zum Beispiel gewürfelte Pilze, Auberginen oder Paprika.

Zutaten für die Fertigstellung:

4 große Wraps

Die Wraps (aus Weizen, Vollkornweizen, Maismehl) im Ofen bei 180 Grad oder in einer großen Pfanne kurz erwärmen. Nach Belieben mit Currycreme bestreichen und Salat, Hackfleisch sowie sauren Zwiebeln belegen und einrollen.

Mein Nachmittag | Sendetermin | 02.03.2021