Birnen, Bohnen und Speck asiatisch

von Thomas Wohlfeld Drucken PDF

- + Person(en)

Zutaten:

700 g Schweinebauch

1 l Wasser

500 g Stangenbohnen

80 g Schalotten

4 Birnen

50 ml Birnen-Essig

alternativ Weißwein-Essig

50 ml Sojasoße

80 ml Teriyaki-Soße

50 g Butter

50 g Sesam

Salz

Pfeffer

Den Schweinebauch von Knorpeln und Schwarte befreien und in dünne Scheiben schneiden. In einem Topf mit Wasser und etwas Sojasoße 1 Minute blanchieren. Herausnehmen und auf einem Teller anrichten.



Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten.



Die Bohnen in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne mit Butter und gewürfelten Schalotten anschwitzen.



Die Birnen waschen, teilen und das Kerngehäuse entfernen. Achteln (für die Garnierung einige Scheiben aufheben) und kurz mit zu den Bohnen geben. Mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken und mit der Teriyaki-Soße ablöschen.



Das Birnen-Bohnen-Ragout auf dem Schweinebauch verteilen und mit den rohen Birnenscheiben sowie etwas geröstetem Sesam garnieren.