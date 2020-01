Rote-Bete-Hummus mit Zander und Salsa

Zutaten für das Hummus:

200 g (gegart + vakuumiert) Rote Bete

1 unbehandelte Zitrone

400 g (aus der Dose) Kichererbsen

2 TL geröstetes Sesamöl

1 Zehe Knoblauch

1 TL Kreuzkümmel

kaltes Wasser

Salz

Pfeffer

Die Rote Bete würfeln. Den Zitronensaft auspressen, die Zitronenschale fein abreiben. Rote Bete, 3 EL Zitronensaft (restlichen Zitronensaft und -schale für die Salsa aufheben), Kichererbsen, Sesamöl, Knoblauch und Kreuzkümmel mit einem Mixer oder Pürierstab fein pürieren. Esslöffelweise Wasser dazugeben, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist und kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für die Salsa:

0.5 Salatgurke

0.5 Bund Minze

0.5 Bund Schnittlauch

0.5 Bund Dill

5 Radieschen

Salz

Pfeffer

Die Gurke längs halbieren, mit einem Teelöffel die Kerne herauskratzen und die Gurke in kleine Würfel schneiden. Die Kräuter waschen, trocken schütteln, von groben Stielen befreien und fein schneiden. Die Radieschen in feine Scheiben schneiden oder hobeln. Restlichen Zitronensaft und -schale zusammen mit Gurke, Kräutern und Radieschen in eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten für den Fisch:

4 kleine Zanderfilets

1 Zehe Knoblauch

2 EL Butter

zum Braten: Pflanzenöl

Salz

Pfeffer

Zanderfilets trocken tupfen, von beiden Seiten salzen und in einer Pfanne in Pflanzenöl bei mittlerer Hitze auf der Hautseite 2-3 Minuten goldbraun braten. Vorsichtig wenden, Butter und angedrückte Knoblauchzehe dazugeben. Mit einem Esslöffel die geschmolzene Butter über den Fisch gießen und pfeffern.

Zutaten zum Anrichten:

1 EL schwarze Sesamsaat

Das Hummus auf Tellern oder einer Platte flach verteilen. Den Fisch darauf anrichten und die Gurken-Kräuter-Salsa darübergeben. Mit schwarzer Sesamsaat garnieren.