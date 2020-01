Entenbrust mit Cranberry-Soße

Zutaten für die Spätzle:

300 g Muskatkürbis

4 Stängel glatte Petersilie

50 g Grieß

150 g Mehl

1 Ei

25 g Butter

Muskatnuss

0.5 TL feines Salz

Den Kürbis waschen, schälen, entkernen und würfeln. Zwei Drittel Kürbisfruchtfleisch mit 100 ml Wasser sehr fein pürieren. Das Ei mit Mehl, Grieß, Kürbispüree, Salz und etwas frisch geriebener Muskatnuss zu einem glatten Teig verrühren. Mit dem Holzlöffel so lange schlagen, bis der Teig Blasen wirft. Abgedeckt beiseitestellen.

Zutaten für die Entenbrust:

2 Entenbrüste

2 Zweige Rosmarin

1 unbehandelte Orange

Salz

Schwarzer Pfeffer

Den Backofen auf 90 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den Rosmarin abbrausen und trocken tupfen. Die Orange waschen und trocken reiben. Das Fett der Entenbrüste vom Fleisch lösen und die Sehnen entfernen. Die Haut rautenförmig einschneiden und das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Die Entenbrüste in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur auf der Hautseite anbraten. Dabei das Fett auslassen. Rosmarin und Orangenschale zum Braten mit in die Pfanne geben. Wenn die Hautseite goldbraun ist, das Fleisch wenden und 1 weitere Minute braten. Die Entenbrüste mit Rosmarin und Orangenschale auf ein Backofengitter legen und im vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten garen.

Zutaten für die Cranberry-Soße:

2 Schalotten

100 g frische Cranberrys

30 g getrocknete Cranberrys

100 ml roter Portwein

1 EL Butter

1 Lorbeerblatt

Salz

Schwarzer Pfeffer

Die Schalotten abziehen und würfeln. In einem Topf in der heißen Butter anschwitzen. Die getrockneten Cranberrys und das Lorbeerblatt dazugeben und mit Portwein ablöschen. Aufkochen und 5 Minuten leise köcheln lassen. Die frischen Cranberrys waschen, verlesen und in die Soße geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 1-2 Minuten köcheln lassen.



Nun die Spätzle zubereiten. Reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und leicht salzen. Den Spätzleteig über ein Spätzlebrett in das siedende Wasser schaben. Sobald die Spätzle an der Oberfläche schwimmen, mit einer Schaumkelle abschöpfen und in einem Sieb abtropfen lassen. Die Petersilie abbrausen, trocken tupfen, die Blätter abzupfen und hacken. Die Butter in einer Pfanne schmelzen, die Spätzle darin anbraten. Mit Salz würzen und die Petersilie unterschwenken.

Zutaten für die Pfifferlinge:

150 g Pfifferlinge

1 Schalotte

1 Zehe Knoblauch

2 Stängel Thymian

0.5 Bund Schnittlauch

1 EL Butter

Salz

Schwarzer Pfeffer

Die Schalotte und den Knoblauch abziehen und würfeln. Den Thymian waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Die Pfifferlinge trocken abreiben und putzen. Den Schnittlauch abbrausen, trocken tupfen und klein schneiden. Die Butter schmelzen, die Pfifferlinge dazugeben und anbraten. Schalotten, Knoblauch und Thymian hinzufügen und anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen, Schnittlauch hinzufügen.

