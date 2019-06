Gelbe Gazpacho mit Cashew und Mango

Zutaten (für 4 Personen):

1 Dose (425 ml) Weiße Bohnen

1 Dose (425 ml) Mais

2 gelbe Tomaten

1 gelbe Paprikaschote

1 Limette

100 g (10 % Fett) Sahnejoghurt

Salz

Pfeffer

50 g ungesalzene Cashewkerne

1 kleine Mango

Olivenöl

einige Zweige Koriander

etwas Schnittlauch

Bohnen und Mais in einem Sieb kurz abspülen und gut abtropfen lassen. Tomaten und Paprika waschen, putzen und grob würfeln. Limettensaft auspressen und 1 EL Saft beiseitestellen.



Übrigen Saft und die Gemüse mit 100 g Sahnejoghurt in einem Mixer fein pürieren. Nach und nach etwa 75 ml Wasser dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und kalt stellen - am besten über Nacht.



Für die Einlage Cashewkerne grob hacken und ohne Fett in einer Pfanne goldbraun rösten. Kerne in eine kleine Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer würzen.



Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern schneiden und in kleine Würfel teilen. In einer kleinen Schüssel mit 1 Spritzer Olivenöl und mit 1 EL Limettensaft vermengen.



Zum Servieren die Gazpacho in kleine Tassen oder Schüsseln füllen und mit Salz, Pfeffer, Mangowürfeln und frisch geschnittenen Kräutern servieren.

Koch/Köchin: Elli Neubert

Letzter Sendetermin: 24.06.2019