Pasta mit Spinat und Lachs

Zutaten (für 4 Portionen):

400 g Filet vom Lachs

300 g Conchiglioni Rigati oder andere Pasta

100 g Blattspinat

100 g Kirschtomaten

50 g Butter

2 Schalotten

1 Zehe Knoblauch

20 g Mehl

½ Bund Frühlingszwiebeln

40 ml Weißwein

100 ml Brühe

200 ml Sahne

½ Limette

50 g Parmesan

Öl

Salz

Pfeffer

Als Deko: eine Handvoll Babyspinat

Reichlich Salzwasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Pasta je nach Sorte etwa 10 Minuten bissfest vorkochen, abgießen und mit etwas Öl auskühlen lassen. Schalotten fein würfeln und Knoblauch fein hacken. Die Frühlingszwiebeln fein schneiden und den weißen Teil vom grünen trennen. In einer großen Pfanne die Butter mit den Schalotten, dem weißen Teil der Frühlingszwiebeln und dem Knoblauch zerlassen. Kurz bevor die Butter Farbe annimmt, das Mehl dazugeben und mit der Butter vermengen.



Kirschtomaten halbieren und den Spinat von Strünken befreien. Beides in die Pfanne geben, einmal kräftig schwenken und mit Weißwein und Brühe ablöschen. Lachs würfeln und ebenfalls in die Pfanne geben. Mit Limettensaft, Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss Sahne dazugeben, alles kurz aufkochen und die warme Pasta in die Soße geben. Erneut ordentlich schwenken und sogleich servieren. Garniert wird mit dem Grünen vom Lauch, Babyspinat und Parmesan.

Koch/Köchin: Johannes Schröder

Letzter Sendetermin: 12.03.2019