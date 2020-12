Cremige Maronen-Suppe

Zutaten:

1 weiße Zwiebel

3 EL Butter

250 g geschälte und vorgegarte Maronen

750 ml Gemüsefond

alternativ: Geflügelfond

50 ml Sahne

frische Muskatnuss

Salz

Weißer Pfeffer

zum Dekorieren: etwas krause Petersilie

Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Butter in einem Topf zerlassen, die Zwiebel darin andünsten. Die Maronen klein schneiden, in den Topf geben und solange anschwitzen, bis am Topfboden durch die Stärke der Maronen eine weiße Schicht entsteht. Mit dem Fond ablöschen, umrühren und circa 20 Minuten köcheln lassen. Mit Sahne, Salz, frisch geriebener Muskatnuss und Pfeffer abschmecken. Anschließend mit einem Pürierstab fein pürieren und leicht aufschäumen.



Zum Servieren die Maronensuppe in tiefe Teller füllen und nach Belieben mit gehackter Petersilie dekorieren.

Tipp:

Die Suppe schmeckt besonders gut, wenn der verwendete Fond mit Lorbeer, Piment und Sternanis abgeschmeckt wird.

