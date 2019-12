Rote-Bete-Salat mit Schalotten und Walnüssen

von Jacqueline Amirfallah

Zutaten:

1 kg Rote Bete

0.5 Knolle Knoblauch

1 kleines Bund Thymian

4 TL grobes Salz

Honig

12 Schalotten

1 TL Butterschmalz

Salz

1 TL brauner Zucker

100 ml Aceto balsamico

2 EL Walnusskerne

1 kleines Bund Schnittlauch

100 g Crème fraîche

Die Rote Bete waschen. Die Knoblauchzehen von der Knolle lösen und andrücken. Die Thymianzweige waschen und trocken schütteln.



Für jede Rote-Bete-Knolle je ein Stück Alufolie von circa 30 x 30 cm Größe vorbereiten. Ein kleines Stück Backpapier von circa 5 x 5 cm darauflegen, je 1 TL grobes Salz daraufgeben und eine Knolle darauf platzieren. 1 TL Honig dazugeben, mit einigen Thymianzweigen und 1 angedrückten Knoblauchzehe zu einem Päckchen formen und sorgfältig verschließen. In dieser Weise mit allen Rote-Bete-Knollen verfahren.



Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Päckchen auf ein Backblech geben und im heißen Ofen 1 Stunde backen. Anschließend herausnehmen und unausgepackt abkühlen lassen.



Die Schalotten schälen und längs halbieren. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Schalottenhälften anbraten. Wenn sie ein wenig braun geworden sind, eine Messerspitze Salz und den braunen Zucker dazugeben. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat, mit dem Aceto balsamico ablöschen, einmal aufkochen lassen und das Ganze beiseitestellen.



Die Walnusskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Die leicht abgekühlten Rote-Bete-Knollen auspacken, schälen, vierteln, in dünne Scheiben schneiden und mit Honig abschmecken. Dekorativ auf einer Platte anrichten, die Schalotten darauf drapieren und mit den Walnüssen bestreuen. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. Unter die Crème fraîche rühren, mit Salz abschmecken und zu dem Salat servieren.



Tipp: Damit die Rote Bete die Hände nicht verfärbt, entweder mit Küchenhandschuhen arbeiten oder die Hände vor dem Schälen mit Öl einreiben.

