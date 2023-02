NDR 1 Radio MV Bonuswochen: Jeden Morgen Chance auf 500 Euro Stand: 02.02.2023 16:37 Uhr Tanken, Heizen, Strom - in vielen Bereichen sind Preise gestiegen. Das spüren wir alle. Im Supermarkt, beim Bäcker, auf dem Wochenmarkt. NDR 1 Radio MV hilft Ihnen mit der täglichen Chance auf 500 Euro.

Bei den NDR 1 Radio MV Bonuswochen in der Stefan Kuna Show gibt es 500 Euro, zum Beispiel für Ihren nächsten großen Familieneinkauf, für die hohe Stromrechnung, für die nächsten Tankfüllungen. Schreiben Sie uns, wie wir Sie mit 500 Euro unterstützen können. Jeden Morgen in der Stefan Kuna Show wird zwischen 6 und 7 Uhr der Name einer Mitspielerin oder eines Mitspielers genannt.

Wenn Sie Ihren Namen bei NDR 1 Radio MV zwischen 6 und 7 Uhr hören, haben Sie für die Dauer von drei Hits Zeit direkt im Studio anzurufen unter (01375) 80 80 80 für 14 Cent pro Anruf. Schaffen sie es rechtzeitig, bekommen Sie den 500-Euro-Bonus geschenkt. Die Gewinne werden zur Verfügung gestellt von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern.

Bonus fürs Energiesparen

Wenn Sie sich bewerben möchten, dann füllen Sie das Formular auf dieser Seite aus. Tragen Sie dort ein, wie wir Sie mit 500 Euro Bonus unterstützen können. Zum Beispiel in neues Küchengeschirr, um energiesparender zu kochen, für Dinge, auf die Sie in der letzten Zeit verzichten mussten, weil einfach alles teuer geworden ist oder für Ihre gestiegene Miete. Schreiben Sie es uns - wir helfen und retten Ihre gute Laune.

Waschen, Strom, Gas, Einkauf: Jede Menge Spar-Tipps

Wir haben unten auf dieser Seite viele Tipps zum Sparen zusammengestellt. Unter dem Formular finden Sie viele Links auf Ratgeber-Artikel und Videos mit Analysen, Hintergründen und Tipps von Expertinnen und Experten.

NDR 1 Radio MV Bonuswochen: Mit diesem Formular bewerben:

Vorname: * Nachname: * Wohnort: * E-Mail: * Geburtstag: * Telefon: * Wofür wollen Sie die 500 Euro verwenden?: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 06.02.2023 | 05:00 Uhr