Michael Schulte live beim Funkhauskonzert in Schwerin Stand: 13.04.2023 15:32 Uhr ESC-Star Michael Schulte verzaubert mit emotionalen Songs und persönlichen Geschichten beim exklusiven Funkhauskonzert in Schwerin. Das Event können Sie live in unserem Stream mitverfolgen.

Bekannt geworden ist er mit seinem Auftritt beim ESC in Lissabon und Songs wie "You Let Me Walk Alone" und "Back To The Start".

Nur 150 Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Radio MV und NDR 2 haben die einmalige Chance, Michael Schulte hautnah in Schwerin zu erleben. Er spielt seine größten Hits und bringt persönliche Geschichten aus seinem Leben als Singer-Songwriter mit.

Ab 20 Uhr können Sie sich das Konzert auch von zu Hause aus in unserem Livestream anschauen.

