Jubiläum: 4.444 Telefonstreiche bei "Vorsicht Leif" Stand: 15.05.2024 17:01 Uhr Die Telefoncomedy "Vorsicht Leif" von NDR 1 Radio MV gibt es seit über 20 Jahren. Am 16. Mai 2024 läuft Folge 4.444 mit Leif Tennemann auf NDR 1 Radio MV und als Podcast.

Es ist die mit Abstand erfolgreichste und langlebigste Telefon-Radiocomedy Deutschlands. Wenn Leif Tennemann von NDR 1 Radio MV irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern anruft, wird es meistens schräg und sehr lustig. Und der Erfolg ist ungebrochen. Am 16. Mai 2024 läuft Folge 4.444. Seit über 20 Jahren greift Leif Tennemann als Telefon-Spaßvogel auf NDR 1 Radio MV zum Hörer. Ob als hemmungsloser Autoverschrotter, verirrter Pizzabäcker, falscher Hochzeitsplaner oder Kurgast ohne Gebiss - seine absurden Anliegen sorgen für viel Verwirrung.

50.000 Anrufe für mehr als 4.000 gesendete Folgen

4.444 Folgen der Radiocomedy „Vorsicht Leif“ wurden bisher gesendet – das ist deutschlandweit unerreicht. Auch live vor Ort als Bühnenshow ist dieses Format ein Publikumsrenner. Weit über 50.000 Anrufe hat Leif Tennemann in den zurückliegenden Jahren getätigt. Oft sind für einen Streich mehrere Anläufe erforderlich.

Leif Tennemann: Anrufe fast ausschließlich in MV

Viele Ideen hat er selbst, viele der „Telefon-Opfer“ werden von Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen. Das Besondere an „Vorsicht Leif“: Die Angerufenen sind fast ausnahmslos in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause - bis auf die Promi-Opfer, die überall angerufen werden. Hören kann man die Radiocomedy „Vorsicht Leif“ bei NDR 1 Radio MV immer werktags in der Stefan Kuna Showum 5.20, 7.20 und 9.20 Uhr sowie im NDR MV Podcast in der ARD Audiothek.

