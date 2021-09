Festakt: Die Ivenacker Eichen sind Waldgebiet des Jahres Stand: 09.09.2021 07:48 Uhr Mit einem festlichen Akt werden die Ivenacker Eichen heute als "Waldgebiet der Jahre 2020 und 2021" geehrt. Dazu haben der Bund Deutscher Forstleute (BDF) und die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern nach Ivenack eingeladen.

Der Bund der Forstleute verleiht diesen Titel seit 2012 jährlich auf einer Festveranstaltung und lädt zu einem Waldsymposium ein. Diese Veranstaltungen fielen 2020 wegen der Corona-Pandemie aus. Auch in diesem Jahr wurde der geplante Termin im Juni bereits verschoben. In der Podcast Folge 32 von Dorf Stadt Kreis nannte Eichenspezialist und Buchautor Jeroen Pater gleich mehrere schwerwiegende Argumente für diese Auszeichnung: Die Ivenacker Eiche ist die weitaus größte und mächtigste Eiche Deutschlands und Europas, sie ist das größte Lebewesen Deutschlands und sie ist die größte Stieleiche (Quercus robur) der Welt.

Größte Eiche Europas

Mit 140 Kubikmetern hat die größte der Ivenacker Eichen fast ein Drittel mehr Volumen als das zweitgrößte Exemplar Europas, dass auf der britischen Insel steht. 5 der Eichen im Ivenacker Wald erwecken einen uralten Eindruck, sie sind wohl zwischen 800 und 1.300 Jahre alt. „Genau lässt sich das nicht feststellen, denn die Eichen sind innen hohl“, erklärt Hecker. Das Alter geht zurück auf einen Hudewald, der hier zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert im Zusammenhang mit einer slawischen Siedlung entstand. „In einen Hudewald trieben die Menschen früher ihr Vieh, um es zu mästen. Eicheln waren besonders gutes Futter. Junge Knospen hat das Vieh gefressen. Dadurch stehen die Eichen so vereinzelt und wurden so alt“, erklärt Hecker. So einen 70 Hektar großen Wald erhalten zu haben, sei laut Hecker einzigartig in Deutschland.

Deshalb habe der Ivenacker Wald 2016 auch als erster die Ehrung als Nationales Naturmonument Deutschlands erhalten. Ein Jahr später folgte der Bau eines Baumkronenpfades. Aus 40m Höhe schauen die Besucher auf die Eichen und Buchen herab und erfahren an 14 Stationen Wissenswertes über den Wald und seine Tiere. Neben Damwild wurden hier Turopolje Schweine und Konik Pferde angesiedelt, die auf möglichst natürliche Weise den Wald pflegen sollen.

Nummer Eins aller Ausflugsziele

Rund 120.000 Besucher zählten die Ivenacker Forstleute 2020. Doppelt so viele wie vor dem Bau des Baumkronenpfades. Damit sind die Ivenacker Eichen zum größten Touristen-Magneten der Mecklenburgischen Seenplatte avanciert. In den Neustrelitzer Tiergarten kommen rund 90.000, in das Slawendorf Neustrelitz 30.000 , in das Agroneum Alt Schwerin und das Müritzeum Waren knapp 50.000 und zur Müritz-Saga in Waren rund 20.000 Gäste jährlich.

Der Spagat zwischen Naturschutz und Touristenattraktion wird mit jedem Jahr größer. „Das ist unser größter Anspruch, den wir haben, die vielen Interessen unter einen Hut zu bringen“, sagt Hecker. Das Forstamt würde für die Eichen nicht mehr werben. Die Leute kämen durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Was Hecker aber gut finden würde, wenn noch mehr Schulklassen den Weg in seinen Wald finden würden. „Besonderen Wert legen wir auf unser waldpädagogisches Angebot für Kinder und Familien“, erklärt Hecker. Rund 3.000 Kinder zählen seine Mitarbeiter jährlich.

Mit den uralten Eichen verbinden sich auch viele Sagen. So sollen die sieben ältesten Eichen verwunschene Nonnen sein, die aus dem benachbarten Kloster geflohen waren. Unter der Pferdekopfeiche versteckten die Ivenacker im 18. Jahrhundert das berühmteste Pferd der Region, Herodot, vor den Franzosen. Diese Eiche steht heute noch unmittelbar unter dem Baumkronenpfad. Seit 50 Jahren grünt sie nur noch an einem Ast.

Forstamt zieht in den Pferdestall

Herodot wuchs im Ivenacker Marstall auf und verstarb dort auch. Seine Leiche soll tatsächlich unter einer Eiche begraben liegen, allerdings nicht im Ivenacker Wald. In den Marstall zieht im Herbst das Forstamt Stavenhagen ein. Derzeit wird er wie der gesamte Ivenacker Schlosskomplex saniert. Ein Hotel mit 70 Betten und ein Restaurant mit 170 Plätzen sollen entstehen. „Wir setzen auf Tourismus“, sagt der Leiter des Amtes Stavenhagen, Stefan Guzu, der selbst in der Gemeinde Ivenack lebt: „Im Einklang mit der Natur müssen wir vor allem in die Infrastruktur investieren.“ So sollen neue Parkplätze entstehen. Guzu denkt aber auch an einen Fahrradverleih, Wanderwege vom Bahnhof Stavenhagen aus und einen Shuttle-Verkehr zwischen der 3 km entfernten Stadt Stavenhagen und den Ivenacker Eichen. Dass die Ivenacker Eichen ein gewaltiges Potenzial haben, daran glaubt auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus. Für ihn ist der einstige Hudewald ein „Ort der Superlative“: „Hier stehen die ältesten Bäume Mecklenburg-Vorpommerns und mit Stammumfängen von mehr als 11 Metern die stärksten Eichen Europas. Für mich sind die Ivenacker Eichen ein „Nationalpark auf kleinstem Raum“, in dem es nicht nur um die ökologische Bedeutung des Areals, sondern auch um den Erlebniswert für den Menschen geht.“

Statistik: Wald des Jahres in Deutschland 2012 Meulenwald in der Eifel Rheinland-Pfalz 2013 Solling im Weserbergland Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen 2014 Schönbuch in Schwaben Baden-Württemberg 2015 Grunewald in Berlin Berlin 2016 Küstenwald Insel Usedom Mecklenburg-Vorpommern 2017 Frankenwald Bayern 2018 Wermsdorfer Wald Sachsen 2019 Urbane Wälder Rhein/Ruhr Nordrhein-Westfalen 2020 Ivenacker Eichen Mecklenburg-Vorpommern 2021 Ivenacker Eichen Mecklenburg-Vorpommern

