Das war das NDR Fest mit der Stefan Kuna Show in Wolgast Stand: 26.08.2022 20:50 Uhr 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern haben wir mit Ihnen am Freitagabend in Wolgast gefeiert: Die Stefan Kuna Show hat gemeinsam mit ÖXL für Spaß bei Livemusik und Spielen gesorgt.

Zum Jubiläum des NDR in Mecklenburg-Vorpommern hat die Stefan Kuna Show auf die Schlossinsel eingeladen und rund 4.000 Gäste sind gekommen: um zusammen das NDR Fest zu genießen, der Musik des Wismarer Singer und Songwriter ÖXL zu lauschen, zur Show der Partyband Billy Rock zu tanzen und sich an Spielen und Späßen zu erfreuen.

Spiele und Informationen: Viele Attraktionen beim NDR Fest

Der für die Nacht angekündigte Regen hat das NDR Fest in Wolgast glücklicherweise noch verschont. So konnten auf der VIP-Loge vor der Bühne zwei glückliche Gewinner Platz nehmen und das Bühnenprogramm aus nächster Nähe erleben. Für beste Unterhaltung haben Spiele aus der Morgen-Show von NDR 1 Radio MV gesorgt, unter anderem das Spiel 6 in 49 oder die Kopfhörer-Hits.

Stadtaufgabe: Finden sich 30 Doppelgänger von Stefan Kuna?

Auch in diesem Jahr hat sich NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna für die Stadt eine besondere Aufgabe überlegt: Gesucht waren mindestens 30 Doppelgänger von Stefan Kuna, die:



Bart tragen, egal ob echt, angemalt oder angeklebt

Schiebermütze auf dem Kopf oder Glatze tragen

Weste tragen

deren Vornamen Stefan ist (alle Schreibweisen möglich)

Mindestens drei der vier Kriterien sollten erfüllt sein, um als echter Doppelgänger durchzugehen. Tatsächlich standen am Ende sogar 50 Doubles von Stefan auf der Bühne; Wolgast hat die Stadtaufgabe mit Bravour gelöst. Für die Leistung gewinnt die Stadt 500 Euro, die dem Kanusportverein Wolgast zugute kommen sollen.

Feiern mit Stefan Kuna, Stefan Leyh und Leif Tennemann

Neben Stefan Kuna waren auch Stefan Leyh, Leif Tennemann und weitere bekannte NDR Gesichter vor Ort. Leif Tennemann nutzte die Gelegenheit, um sich vom Publikum Ideen für neue Ziele seiner Telefonspäße zu holen.

Geburtstagsfeier in Schwerin: Der NDR lädt ein

Im September geht die Feier zum Jubiläum 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern in die nächste Runde: Wir feiern mit Ihnen dann am NDR Landesfunkhaus in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.08.2022 | 19:30 Uhr