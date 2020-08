Theresa Hebert

Meine Haare, meine Füße und meine Hände.

Was für eine Lebensweisheit könnte bei Dir über dem Küchentisch hängen?

Ruhe bewahren!

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

"Leg' dich wieder hin" ... was soll der Spruch?

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

Kann ich gar nicht sagen, manchmal sind das ganz alltägliche Situationen.

Als Kind wärst Du gerne gewesen wie ...

Bibi Blocksberg

Was ist für Dich eine Sünde wert?

SCHOKKIIIIII und KUCHEN - Immer…

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

Alles was an der See liegt - ich liebe unsere Küste. Da vergesse ich einfach alles um mich herum.

Welche drei Songs haben Dich bis jetzt durch Dein Leben begleitet?

Nick Kamen - "I Promised Myself"

2 Pac - "Changes"

Jennifer Rush - "Ring Of Ice"