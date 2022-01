Stand: 11.01.2022 11:36 Uhr Archiv - Juli bis Oktober 2021: Bilder & Videos aus dem Programm

Matthias Schweighöfer in der Jimmy Fallon Show

Der in Anklam geborene Schauspieler Matthias Schweighöfer war in der US-Talkshow von Jimmy Fallon zu Gast. Auf seinem Stuhl nehmen sonst Stars wie Daniel Craig, Madonna oder Taylor Swift Platz. Matthias Schweighöfer war in der Show, um seinen neuen Film "Army of Thieves" vorzustellen, an dem er als Regisseur und Hauptdarsteller beteiligt war. In Amerika soll es dabei jedoch nicht bleiben. Wie Schweighöfer gegenüber der Funke-Mediengruppe sagte, hoffe er auf eine Karriere in Hollywood, möchte sich jedoch nicht auf die Regiearbeit beschränken. Wir wünschen dem Vorpommer viel Erfolg!

Die Kollegen-Typologie in der Stefan Kuna Show

Ob Dumme-Sprüche-Kollegen, den Kümmerer-Kollegen oder cholerischen Kollegen - man findet sie fast überall.

VIDEO: Diese Kollegen-Typen kennt wirklich jeder (4 Min)

Kürbiszeit ist Suppenzeit und das auch schon früh am Morgen

Wie angekündigt gab es in der Stefan Kuna Show heute die Verkostung. Marilyn Pagel durfte probieren und musste schließlich entscheiden, wer die beste Kürbissuppe macht- Theresa Hebert oder Stefan Kuna?

VIDEO: Stefan oder Theresa - Wer macht das Rennen beim Suppen-Contest? (3 Min)

Rezept für die Kürbissuppe von Theresa Hebert

Lecker und einfach - so kocht Theresa Hebert ihre Kürbissuppe am liebsten:

2 kg Hokkaido Kürbis

3-4 mittelgroße Möhren

1 mittelgroße Zwiebel

300 ml Kokosnussmilch

1,5 EL Gemüsebrühpulver

1,5 heißes Wasser

Salz

Pfeffer

Chili

Kräuter nach Geschmack

Walnuss-Öl

Kürbis und Möhren putzen und waschen, anschließend mit Schale in grobe Stücke schneiden. Die Zwiebel schälen, kleinschneiden und in einem großen Topf in Öl andünsten. Kürbisstücke und Möhren dazugeben, anschließend mit dem heißen Wasser aufkochen. Gemüsebrühpulver, Salz, Pfeffer, Kräuter und bisschen Chili hinzugeben und dann erstmal 20 Minuten auf mittlerer Stufe kochen lassen, bis alles weich gekocht ist. Topf vom Herd nehmen und die Kokosnussmilch einrühren, nochmals abschmecken. Anschließend mit einem Stabmixer alles so lange pürieren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. In einem Teller oder einer Schale anrichten und zum Abschluss ein paar Tropfen Walnuss-Öl dazu geben.

AUDIO: Vorsicht Leif: Kürbismatratze (2 Min) Vorsicht Leif: Kürbismatratze (2 Min)

Tipp von Resi: Beim Zwiebelschneiden einen Schluck Wasser in Mund nehmen, dann gibt's keine Tränen.

Weitere Informationen Leckere Herbst-Rezepte: Kürbissuppe, Grünkohl & Co Ob wärmender Eintopf, Wildgericht oder Entenbraten - mit den sinkenden Temperaturen bekommen wir Appetit auf Deftiges. mehr

Stefan Kuna erklärt zur Wahl des Jugendwortes die junge Sprache

Sheesh, Crinch, Bratan - bei Jugendlichen gängige Wörter. Doch was bedeuten sie? Stefan Kuna klärt auf, damit Sie auch wieder mitreden können.

VIDEO: Stefan Kuna erklärt Jugendwörter (5 Min)

Der passende Song zu den hohen Spritpreisen

VIDEO: Der Spritsong von Stefan Kuna (1 Min)

Eichhörnchen Sammy auf Futtersuche im Funkhaus-Garten

VIDEO: Eichhörnchen Sammy auf Futtersuche (2 Min)

Unterwegs in Warnemünde: Frank Kluge und sein Kakadu Carlos

Er könnte fortfliegen, aber er macht es nicht. Kein Wunder: Kakadu Carlos und sein Herrchen Frank Kluge in Rostock sind ein starkes Team. Seit 20 Jahren gehen die beiden durch dick und dünn. Die Geschichte, wie sie zueinander fanden, ist echt rührend.

VIDEO: Kakadu Carlos: Hingucker am Strand von Warnemünde (2 Min)

Sängerin Pink lässt sich Kräuterlikör aus MV schmecken

Die Sängerin Pink hat auf ihrem Instagram-Account ein Bild von einem Kräuterlikör aus MV von der Gutsbrennerei Zinzow gepostet. Dazu schrieb sie: "Bitte helft mir, mehr davon zu bekommen."

Wer wird das Koalitionsherzblatt für die SPD in MV?

Die SPD will erste Gespräche zur Bildung einer neuen Landesregierung führen. Angebote werde sie CDU, Linken, FDP und Grünen unterbreiten, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Wir haben dieKoalitionskonstellationen mal ausgecheckt. Liebe Manuela, wer soll dein Koalitionsherzblatt sein?

VIDEO: Liebe Manuela, wer soll dein Koalitionsherzblatt sein? (1 Min)

Edmund Stoibers Wortspiel-Best-of

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) war ganze 14 Jahre lang im Amt. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag. Er hat im Laufe seiner Karriere legendäre Versprecher beschert. Hier eine kleine Auswahl.

VIDEO: Happy Birthday Edmund Stoiber (5 Min)

Spinnenzeit: Erstaunlich

Spinnen findet man momentan überall. Die kleinen Tierchen haben gerade irgendwie Saison, könnte man meinen, denn das kühlere Wetter macht unsere Wohnungen udn Häuser für sie interessant. Aber nicht jeder freut sich darüber. Viele haben ja auch einfach richtig Angst vor Spinnen. Stefan und Theresa haben am orgen aber auch einige spannende Fakten über die Krabbeltiere zusammengetragen.

VIDEO: Spinnenzeit: Erstaunliche Fakten über Achtbeiner (5 Min)

Wachgeröhrt: Brunftschreie in der Stefan Kuna Show

Theresa Hebert hat probiert, den Brunftschrei eines Rothirsches zu imitieren. Stefan Kuna hat kurzerhand zur Ukulele gegriffen und ein Lied daraus gemacht.

VIDEO: Wachgeröhrt: Brunftschreie in der Stefan Kuna Show (2 Min)

Silly zu Gast bei Thomas Lenz

Mit Ihrem neuen Album "Instandbesetzt" im Gepäck, war die Band Silly zu Gast im Studio von NDR 1 Radio MV. Die drei Musiker Uwe, Ritchie und Jäcki geben einen Einblick in die Enstehung des Albums und die Suche nach einem neuen Mitglied.

VIDEO: Silly bei NDR 1 Radio MV (11 Min)

Historisches Abbaden in Heiligendamm

Pandemie-bedingt fiel das traditionelle Event die letzten zwei Jahre aus. Dieser Jahr war es aber wieder soweit. Am Samstag, den 18. September, wurde sich in historische Gewänder gehüllt und die diesjährige Badesaison feierlich beendet. Etwa 30 Menschen wagten sich bei starkem Wellengang in die 17 Grad kalte Ostsee.

Erstmals seit Jahrzehnten: Walross auf Baltrum gesichtetet - Bald auch in MV?

An der Westspitze Baltrums (Niedersachsen) ist ein Walross gesichtet worden. Laut Seehundaufzuchtstation ist es die erste Sichtung in der südlichen Nordsee seit 1998.

Walrosse leben in der Arktis. Sie werden bis zu 3,50 Meter lang und 1.000 Kilogramm schwer und gelten als gefährdete Art.

Weitere Informationen Walross "Antje" - Das unvergessene NDR Maskottchen Prustend und schnaufend schwamm sich NDR Maskottchen "Antje" in die Herzen der Zuschauer. Am 17. Juli 2003 starb sie an Altersschwäche. mehr

Stefan Kuna und sein Song für Bützow

Am 10. September ist Stefan Kuna mit dem NDR Fest in Bützow. Zu dem Anlass hat er einen Song für die Kleinstadt gedichtet.

VIDEO: Stefan Kuna und sein Song für Bützow (2 Min)

Kuna packt an: Der Schlauchwagen für Hiddensee ist lackiert

Genau ein Jahr, nachdem Stefan Kuna bei der Feuerwehr in Niepars angepackt hat, hat der restaurierte Schlauchwagen einen neuen Anstrich bekommen. Nun ist er bereit für die Überfahrt nach Hiddensee. Dort freuen sich die Kameraden der Feuerwehr auf den Anhänger.

AUDIO: Neuer Schlauchwagen für Feuerwehr Hiddensee ist lackiert (3 Min) Neuer Schlauchwagen für Feuerwehr Hiddensee ist lackiert (3 Min)

Stefan Kuna: "Bitte Sommer, verlass uns noch nicht!"

Das Wetter ist gerade alles andere als spätsommerlich. Das will Stefan Kuna so nicht hinnehmen. Dieses musikalische Statement könnte das Ruder noch mal herumreißen!

VIDEO: Stafan Kuna singt uns den Sommer zurück (2 Min)

Was geht gerade auf den Feldern in MV

„Ich bin heute Morgen zur Arbeit gefahren, um 3:30 Uhr, und am Wegesrand" , erzählt Nils Söhrens in der Stefan Kuna Show, "auf der Umgehungsstraße zwischen Lankow und Neumühle, waren auf den Feldern links und rechts riesige Traktoren, die dort offensichtlich gearbeitet haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was die da mitten in der Nacht machen“ . Unter den Zuhörern ist auch Sarah Seelig, vom Bauernverband in MV, die sich prompt telefonisch im Studio meldet und für Aufklärung sorgt.

„Wir sind gerade schon in der Bodenbearbeitung und in der Aussaat für Raps und Zwischenfrüchte. Und da müssen wir eben die Witterungsbedingungen nutzen, die das erlauben." Deshalb wird auch schon ganz früh am Morgen, oder in der Nachtschicht gearbeitet, sagt die junge Landwirtin. Also keine Ufos, wie Nils schon gebangt hatte, sondern lediglich schwere Geräte.

Nach dem Telefonat erreichten uns dann zahlreiche Bilder und Nachrichten von fleißigen Bauern auf Instagram. Sarah Seelig hatte einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet und die Menschen dort motiviert, den Bauernverband und NDR MV unter dem Hashtag "Was macht der Landwirt" zu markieren.

"Dass das jetzt solche Kreise zieht, damit konnte nun auch keiner rechnen ", freuen sich Nils und Theresa. Und damit haben sie recht - Schön, dass Ihr uns hört, seht und schreibt! Und falls Ihr euch fragt, wo der Kuna abgeblieben ist: Der treibt sich auf dem NDR Fest in Hagenow rum und freut sich darauf, einige von Euch kennenzulernen. Ab 16 Uhr geht’s los.

Weitere Informationen NDR Feste: Mit der Stefan Kuna Show feiern in Hagenow Nach dem gelungenen Auftakt in Altentreptow geht es weiter auf dem Rathausplatz in Hagenow: mit Livemusik und Bühnenshow. mehr

Mehrfach gesichtet: kleiner Seehund an der Ostseeküste nahe Rerik

In den vergangen Tagen wurde ein kleiner Seehund mehrfach an der Ostseeküste nahe Rerik gesichtet. Laut Dr. Dähne vom Meeresmuseum Stralsund handelt es sich noch um ein sehr junges Tier, welches wohl in diesem Jahr geboren worden ist. Es sieht gesund aus und scheint sich wohl zu fühlen. In diesem Fall ist kein Eingreifen des Menschen notwendig. Wie man sich verhält, wenn man eine Robbe am Strand sieht und wann ein Tier wirklich Hilfe braucht, kann man hier nachlesen.

Wunschwochen: Nadine Biederstädt wünscht sich ein Brautkleid

Wir freuen uns riesig mit unserer glücklichen Gewinnerin Nadine, die im Juli ihre große Liebe im Park in Putbus geheiratet hat und mit Ihrem wunderschönen Kleid einen unvergesslichen Tag hatte. Herzlichen Glückwunsch.

Stammzellenspender für den kleinen Emil gefunden

Eine großartige Nachricht erreicht uns einen Monat, nachdem wir Stammzellenspender für den kleinen Emil gesucht haben: Für den zwei Monate alten Säugling wurde ein passender Spender gefunden! Natürlich bleiben weiterhin alle Daumen gedrückt, dass es ihm bald besser geht.

NDR Feste feiern: Stefan Kuna Show startet am 13. August

Endlich wieder gemeinsam feiern mit allem, was dazugehört: Die Stefan Kuna Show reist durch das ganze Land und macht auch in Ihrer Nähe Station. Die NDR Feste beginnen am 13. August um 16 Uhr in Altentreptow. Stefan Kuna hat im Nordmagazin schon mal verraten, was da so alles auf uns zukommt.

VIDEO: NDR Feste feiern: Stefan Kuna Show startet am 13. August (3 Min)

Hannes Ocik nach seinem Olympia-Erfolg im Funkhaus

Mehrfacher Weltmeister und Europameister und jetzt zweifacher Silbermedaillengewinner bei olympischen Spielen. Kaum in seiner Heimat angekommen, hat uns der freudestrahlende Hannes Ocik seine Medaille gezeigt.

Schnappschuss mit Olympia-Ruderer Hannes Ocik

ARD und NDR MV Reporter Jan Didjurgeit hat noch einen glücklichen Hannes Ocik in Tokio erwischt und konnte mit ihm noch ein Erinnerungsfoto machen.

Olympia-Ruderer Hannes Ocik: Stolz, glücklich und im Eimer

Hannes Ocik von der Schweriner Rudergesellschaft hat in Tokio Olympia-Silber gewonnen. In der Stefan Kuna Show erzählt er von der großen Freude über den zweiten Platz, dass auch ein wenig Enttäuschung dabei ist - und wie stolz die Mannschaft des Deutschland-Achters jetzt ist. Und auch das: "Ich bin jetzt echt im Eimer."

Facetime-Date für Galapagos-Schildkröten

Galapagos-Schildkröte Estrella aus dem Zoo in Rostock hat eine lange Reise hinter sich. Sie ist in Australien in einem Reptilienpark angekommen, dort hat sie ein neues Zuhause. Wirkt ganz verlockend, denn dort gibt es Galapagos-Schildkröte Hugo. Vielleicht wird es was mit den beiden, das wir ddie Zeit zeigen. Auf jeden Fall brauchen die beiden Schildkröten noch Geduld, denn auch für Estrella gilt eine Quarantäne-Pflicht. Darum haben die Pflegerinnen und Pfleger eine Videoschalte per Handy zwischen den Schildkröten abgehalten. So konnten sich die beiden Tiere schon mal sehen. Bis zum ersten echten Treffen dauert es noch mehrere Wochen.

NDR-Reporter Wolfram Dietrich hilft im Katastrophengebiet

In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heißt es jetzt: Aufräumen! Denn die Schäden sind enorm. NDR-Reporter Wolfram Dietrich ist vor Ort in Bad Bodendorf (Landkreis Ahrweiler) in Rheinland-Pfalz und packt mit an. Und das ist, wie er selbst berichtet, keine leichte Aufgabe. "Es ist alles dabei" , sagt er. "Von tiefer Trauer, Bestürzung, bis hin zu großer Freude über die ganzen Helfer." Die Menschen würden zum Teil einfach mit Gummistiefeln und Schippe vor der Haustür stehen, um die Unwetterschäden zu beseitigen. Wolfram Dietrich besucht seine Familie, die dort wohnt und ebenfalls mit den Schäden zu kämpfen hat. Sie haben durch das Hochwasser alles verloren. Er schildert seine Eindrücke so:

Weitere Informationen 1 Min Wolfram Dietrich bei seiner Familie in Bad Bodendorf Wolfram Dietrich ist bei seiner Familie im Hochwassergebiet in Bad Bodendorf und spricht über die Aufräumarbeiten. 1 Min

"So blöd es klingt, die Menschen vor Ort brauchen nun vor allen Dingen Geld" , sagt Wolfram Dietrich weiter. Denn die meisten Betroffenen haben nichts mehr. Es ist alles weg, oder durch den ganzen Schlamm unbrauchbar. Unser NDR-Reporter wird auch in den nächsten Tagen noch in Ahrweiler sein und seiner Familie helfen. Und wir werden weiter über seine Eindrücke und Erlebnisse berichten. Allen Menschen vor Ort wünschen wir an dieser Stelle viel Kraft und nur das Beste für die Zukunft.

Weitere Informationen 1 Min Die Menschen in Ahrweiler brauchen dringend Hilfe NDR-Reporter Wolfram Dietrich spricht aus Ahrweiler darüber, welche Hilfe die Menschen nach der Hochwasserkatstrophe brauchen. 1 Min

Wenn auch Sie helfen wollen, können Sie sich zum Beispiel an dem ARD-Spendentag zugunsten der Hochwasseropfer beteiligen.

Toni Krahl bei Ralf Markert zu Gast

Die Schweriner Schlosskonzerte eröffnet in diesem Jahr Rocklegende Toni Krahl. Dabei hat er seine 2016 erschienene Autobiografie "Toni Krahls Rocklegenden", aber natürlich auch seine Gitarre. Über das Programm bei der musikalischen Lesung hat sich Ralf Markert mit dem Frontmann der Band City unterhalten.

3D-Großformat-Bild vor Bärenwald-Müritz

Vor dem Bärenwald-Müritz hat Jana Schneider in den letzten zwei Tagen ein 3D-Kunstwerk geschaffen. Nur mit dem richtigen Blickwinkel auf die 40 Quadratmeter große Malerei, kommt der 3D-Effekt richtig zum Ausdruck.

DANKE!

NDR 1 Radio MV gehört weiterhin zu den erfolgreichsten Radioprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach den Ergebnissen der aktuellen Mediaanalyse MA 2021 ist das NDR Landesprogramm für Mecklenburg-Vorpommern von Montag bis Sonntag mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern.

VIDEO: "Danke, dass Sie Ihren Tag mit der Stefan Kuna Show beginnen" (1 Min)

Unterdessen am Funkhaus

VIDEO: Besuch von der Waschbärenbande am Funkhaus (1 Min)

Stammzellenspender für Emil gesucht

Theresa Hebert: Was für ein berührendes Schicksal. Wir haben in der Stefan Kuna Show mit dem Vater des kleinen Emil aus Schwerin gesprochen. Emil ist zwei Monate alt, kurz nach der Geburt haben Ärzte bei dem kleinen Mann eine schwere Erkrankung des Immunsystems festgestellt. Die Krankheit heißt Hämophagozytische Lymphohistiozytose, das ist eine lebensbedrohliche Funktionsstörung des Immunsystems. Emils Eltern Ricarda und Daniel suchen mit Hilfe der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) nach einer Stammzellenspende. Diese kann Emils Leben retten. Der passende Spender oder die passende Spenderin ist aber noch nicht gefunden. Über diesen Link zur DKMS können sich Freiwillige als Spenderin oder Spender registrieren, sich informieren, wie so eine Spende abläuft - und ein Test-Set bestellen.

1.900 Euro zum Start in die neue Woche

Daniel Miethe aus Rostock hatte den richtigen Riecher. Als Mitspieler bei 6 in 49, dem schnellsten Quiz in Mecklenburg-Vorpommern, hatter er sich am Montag bis zur Jackpotfrage vorgearbeitet: Wer sechs Fragen in 49 Sekunden korrekt beantwortet, dem stellen Theresa Hebert und Stefan Kuna die Jackpotfrage. Und wenn Stefan gerade Urlaub hat, dann übernimmt Nils Söhrens.

Insgesamt ging es um 1.900 Euro. Und dann ging es um Musiker Wincent Weiss aus dem Lieblingsmix bei NDR 1 Radio MV und die Frage, was er eigentlich gern gelernt hätte.

Robbenbaby wird in Warnemünde aufgepäppelt

Große, kugelrunde Augen, mit denen es etwas hilflos durch die Gegend guckt: Ein kleines Robbenbaby, wird zurzeit im Robbenforschungszentrum in Warnemünde aufgepäppelt. Normalerweise müsste das Jungtier schon 30 Kilo wiegen, bringt aktuell aber nur neun Kilogramm auf die Waage. Darum bekommt der Kleine nun jeden Tag Fischbrei, normalerweise würde das Muttertier das Junge noch säugen. Mit dem fein pürierten Fisch als Milchersatz soll die kleine Robbe innerhalb der nächsten Wochen die 30-Kilo-Marke knacken und schließlich wieder in die Freiheit entlassen werden.

Mädchen aus Gadebusch spendet Haare an krebskranke Kinder

Ihren 25 Zentimeter langen Zopf hat die siebenjährige Nica aus Gadebusch abschneiden lassen - und das für den guten Zweck. Schwer ist es dem Mädchen nicht gefallen, denn aus ihren Haaren entsteht jetzt eine Perücke für krebskranke Kinder, die keine Haare mehr haben. Als ihr ihre Mutter von einem Zeitungsartikel erzählte, in dem es um ein Mädchen ging, das ebenfalls seine Haare gespendet hat, war Nica begeistert: "Das mach' ich auch." Mutter Jana fand einen speziellen Frisör, der gespendete Haare sammelt und an eine Perücken-Manufaktur weitergibt. Als sie sah, wie viel geschnitten werden sollte, zweifelte sie kurz, ob ihre Tochter den Zopf wirklich abschneiden lassen würde. Aber: "Sie ist so glücklich mit ihrer neuen Frisur, weil - es ist so pflegeleicht".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 06.01.2022 | 13:04 Uhr