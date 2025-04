Jetzt im Livestream: Mozart mit Alina Pogostkina & Jörg Widmann Stand: 20.03.2025 11:49 Uhr Mozart pur! Alina Pogostkina spielt das Violinkonzert Nr. 5 jetzt im Livestream. Hören Sie außerdem die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung ihres Ersten Gastdirigenten Jörg Widmann mit der Ouvertüre zu "Die Hochzeit des Figaro" und mehr.

Keine Frage, im musikalischen Kosmos des Komponisten, Dirigenten und Klarinettisten Jörg Widmann zählt er zu den Fixsternen: Wolfgang Amadeus Mozart. Schon weil Mozart die Klarinette, Widmanns Instrument, als einer der Ersten überhaupt ins Rampenlicht stellte. An diesem Abend ist aber die Geige das Soloinstrument: Die Ausnahmegeigerin Alina Pogostkina spielt Mozarts A-Dur-Violinkonzert und Jörg Widmann steht am Dirigentenpult der NDR Radiophilharmonie.

Im Livestream

Das Konzert wird jetzt im Video-Stream live aus dem NDR Konzerthaus übertragen. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zum Konzert hier auf dieser Seite.

Weitere Informationen 5-Euro-Ticket Das Angebot der NDR Ensembles in Hannover für Studierende, FSJlerinnen und FSJler und einfach alle in Ausbildung mehr U30: Rosarote Aussichten für junge Konzertbegeisterte Für junge Menschen unter 30 Jahren gibt es Konzerttickets für alle NDR Ensembles um die Hälfte ermäßigt. mehr

Konzerteinführung

Als kurzweilige Vorbereitung auf die Konzerte empfehlen wir Ihnen die Konzerteinführung "Auftakt mit Edelmann & Cello", um 19 Uhr im Großen Sendesaal.

Weitere Informationen 6 Min Mozart: Sinfonie Nr. 40 | Klassik to Go Selbst der Nachwelt voraus: Mozarts weltberühmte g-Moll-Sinfonie KV 550 einmal anders gehört - mit Julius Heile in der digitalen Kurzeinführung. 6 Min

Mozart pur

Seit der Spielzeit 2023/24 ist Jörg Widmann der Erste Gastdirigent der NDR Radiophilharmonie und kombiniert in seinen Konzerten gerne klassische Werke mit eigenen Kompositionen. An diesem Abend soll das Schaffen Mozarts allerdings in seiner enormen Vielfalt ganz für sich stehen. Etwa im Kontrast zwischen der quirligen "Figaro"-Ouvertüre und den rauen, fast unerbittlichen Klängen von Adagio und Fuge c-Moll. Eine vermittelnde Position nimmt das Violinkonzert Nr. 5 A-Dur ein: Dieses finale Violinkonzert Mozarts steckt voller Eigenheiten und Raffinessen, bis hin zum „alla turca“-Klangkolorit im dritten Satz.

Musik für alle Gelegenheiten

Was fasziniert einen heutigen Künstler an Mozarts Musik? Für Widmann ist es vor allem ihre extreme emotionale Bandbreite: "Dieses Umschlagen auf engstem Raum, von einer absoluten Heiterkeit zu einer Art Todesahnung, das kenne ich so von kaum einem anderen Komponisten." Mit der Folge, dass man Mozart bei allen denkbaren Gelegenheiten spielen kann, so Widmann: "bei einer Taufe, einer Hochzeit, einer Beerdigung - von welcher Musik kann man das schon sagen?" Ein Paradebeispiel hierfür ist die g-Moll-Sinfonie aus Mozarts letzten Lebensjahren, die Schmerz, Verzweiflung und Auflehnung ebenso kennt wie Trost und Hoffnung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik