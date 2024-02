Der Videopodcast mit Jörg Widmann und Friederike Westerhaus Stand: 14.02.2024 16:00 Uhr Auf Entdeckungstour durch die Musik und durch Hannover: Die neue Videoreihe mit Jörg Widmann, dem Ersten Gastdirigenten der NDR Radiophilharmonie, und NDR Kultur Moderatorin Friederike Westerhaus

Wie beeinflussen sich Ort und Musik? Welche Konzerte bringt er im Großen Sendesaal zur Aufführung? Und an welchen Projekten arbeitet er darüber hinaus gerade? In den Gesprächen mit dem Ersten Gastdirigenten der NDR Radiophilharmonie wird es abwechslungsreich! An besonderen Orten, die vielleicht nicht mal dem hannoverschen Publikum bekannt sind, gehen Jörg Widmann und Friederike Westerhaus auf Entdeckungstour.

VIDEO: Widmann on Music I: Der Geistertunnel unter dem Raschplatz (7 Min)

