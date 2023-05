Orchester-Detektive für Schulklassen Stand: 11.05.2023 12:00 Uhr Malte Arkona ist unterwegs in besonderer Mission: In der Reihe Orchester-Detektive ermittelt er auf musikalischem Terrain.

Auf geht’s zum Tatort Orchester! Drei neue Fälle stehen an, und wieder leitet Spürnase Malte Arkona die Ermittlungen. Unser Tipp für den Unterricht: Zu jedem Konzert bringen vorab online ein "Malte on Music"- Clip und spannende Ermittlungsakten alle schlauen Detektiv*innen auf die richtige Fährte!

Was passiert bei den Orchester-Detektiven?

In jedem Konzert wird ein musikalisches Werk in den Mittelpunkt gestellt. Dabei erfahren die Kinder so einiges, zum Beispiel: Was genau steckt in dieser Musik, die wir zu hören bekommen? Welche Instrumente sind beteiligt? Wer hat sich das alles ausgedacht - und warum? Unter Anleitung von Chef-Detektiv Malte Arkona spitzen alle Orchester-Detektiv*innen ihre Ohren und schauen Musiker*innen und Dirigent*in genau auf die Finger!

Die Ermittlungsakten

Zur Vor- und Nachbereitung des Konzertbesuchs, bzw. Livestreams, stellen wir vor der Veranstaltung Begleitmaterial auf der jeweiligen Konzertseite zum Download zur Verfügung. Die Ermittlungsakten sind sowohl als Unterrichtsmaterial als auch für zu Hause geeignet und interessant.

Für Familien und für Schulklassen

Die Konzertreihe "Orchester-Detektive" der NDR Radiophilharmonie gibt es als Familienkonzerte sowie als Angebot für Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klasse. Pro Saison präsentieren wir Ihnen drei Konzerte mit je zwei Aufführungen - eine am Vormittag für Schulklassen und eine am Nachmittag für Familien.

Der Weg ins Konzert ist zu weit? Macht nichts, Sie können mit Ihrer Schulklasse trotzdem live dabei sein!

Einige Konzerte der Orchester-Detektive werden auch im Video-Livestream übertragen. Falls Sie mit Ihrer Schulklasse also nicht in den Konzertsaal kommen können, sehen Sie auf unserer digitalen Bühne zu unter ndr.de/radiophilharmonie-livestream! Dieses Angebot ist kostenfrei.

Und mehr noch: Ihre Schüler*innen können sich auch aus der Ferne direkt am Konzert beteiligen! Ein paar Wochen vor dem Konzert teilen wir Ihnen genau mit, wie Sie sich dazu anmelden können.

Orchester-Detektive für Schulklassen: Die Konzerte in der Saison 2023/24

Tickets und Preise

Einzelpreis pro Konzert € 8,00 auf allen Plätzen.

