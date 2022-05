Musiktheater an Grundschulen: Käpt'n Kruso Furioso! Stand: 13.05.2022 12:00 Uhr "Käpt’n Kruso Furioso!" ist eine Co-Produktion der NDR Radiophilharmonie mit der Pyrmonter Theater Compagnie - vom 24. bis 28. Oktober 2022 in Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Schauspieler, vier Musiker*innen und eine Sängerin bringen das Musiktheaterstück "Käpt’n Kruso Furioso" von und mit Jörg Schade in Ihre Schulaula oder Turnhalle (Bühnengröße 10 x 8 Meter) und haben alles dabei, was sie dafür benötigen.

In der lustigen Geschichte um Herrn Kruse, der seine Kollegin Frau Freitag von der glücklich machenden Kraft der Musik überzeugen will und dafür ein Notenschiff chartert, ist viel Musik von Mozart, Tschaikowsky, Beethoven und vielen anderen im Gepäck. Und ein echtes Notenschiff natürlich!

Die Aufführung dauert etwa 55 Minuten und ist für Schulen kostenfrei.

In diesem Jahr wenden wir uns mit dieser Schultour an Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern! Künftig möchten wir eine Schultour pro Jahr in jeweils wechselnde Regionen des NDR Sendegebietes unternehmen.

Anmeldung Ja, wir möchten das Musiktheaterstück "Käpt'n Kruso Furioso!" gerne in unsere Schule einladen! Name der Schule: * Straße, Nr. der Schule: * PLZ, Ort der Schule : * Mein Name: * Meine Funktion an unserer Schule: * E-Mail (unter der ich gut erreichbar bin): * Telefon-Nr. (unter der ich gut erreichbar bin): * Spielort und Termin Als Spielort mit Spielflächengröße 8 x 10 m und Stromanschluss stellen wir zur Verfügung: * Aula in der Schule Sporthalle sonstiger Ort Angaben zum sonstigen Ort: Falls Adresse der Sporthalle abweichend von Schuladresse, bitte angeben: Wir planen die Veranstaltung für diese Anzahl von Schüler*innen: * Folgende Uhrzeiten sind möglich: * Montag, 24.10.2022, 1.-2. Schulstunde Montag, 24.10.2022, 5.-6. Schulstunde Dienstag, 25.10.2022, 1.-2. Schulstunde Dienstag, 25.10.2022, 5.-6. Schulstunde Mittwoch, 26.10.2022 1.-2. Schulstunde Mittwoch, 26.10.2022, 5.-6. Schulstunde Donnerstag, 27.10.2022, 1.-2. Schulstunde Donnerstag, 27.10.2022, 5.-6. Schulstunde Freitag, 28.10.2022, 1.-2. Schulstunde Freitag, 28.10.2022, 5.-6. Schulstunde Erklärungen Mir ist bekannt, dass diese Anmeldung mir noch kein Konzert garantiert, da bei zu vielen Anmeldungen das Los entscheidet. Das Konzert ist für unsere Schule und unsere Schüler*innen kostenfrei. Im Gegenzug stellen wir den Raum, die erforderliche Bühnengröße sowie Stromanschlüsse zur Verfügung. Wir sind generell einverstanden, dass der NDR die Veranstaltung u.U. für Marketing-Zwecke (Presse, Online) in Bild und Ton festhält, auf denen auch Schüler*innen zu sehen sein können. Wir werden entsprechende Genehmigungen von den Eltern unserer Schüler*innen einholen (Formular vom NDR hierzu geht uns noch zu.) Platz für Fragen : Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!