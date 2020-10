Die Entdeckungstour geht weiter

Wir haben das Konzertprogramm der NDR Radiophilharmonie sowie die Situation vor Ort der aktuellen Situation angepasst. So können seit Ende September 2020 auch wieder Familienkonzerte stattfinden. Zu unserem gesamten aktuellen Angebot für Kinder und Jugendliche, Familien und Schulklassen lesen hier mehr.

Das waren die Entdeckungen im September 2020

Ein Kind, das die Schule schwänzt, mehr als drei Jahre von zu Hause fort bleibt und noch vor seinem 11. Geburtstag halb Europa bereist: Ein ungewöhnlicher Fall für Orchester-Detektiv Malte Arkona. Ende September war der Chef-Detektiv der NDR Radiophilharmonie dem kleinen und dem großen Amadeus auf der Spur und hat im Fall "Das verlorene Menuett" ermittelt. Allen, die nicht ins Konzert kommen konnten oder es noch einmal hören wollen, empfehlen wir unser Online-Video.

In 2021 ermitteln die Orchester-Detektive weiter

Im Januar geht es dann um Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“ und die Frage, wie sich Geschichten allein durch Noten erzählen lassen. Zwar gibt es einen Erzähler in dem Stück, aber das Entscheidende findet in der Musik statt. Was für ein Junge dieser Peter ist, was mit der armen Ente passiert und wie der Wolf am Ende doch überlistet wird – all das erfahren wir durch die Komposition.

Veranstaltungen Von Wölfen, Fagotten und Großvätern Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" steht im Visier der Orchester-Detektive am 29.1.2021: im Familien- und Onlinekonzert um 17 Uhr und im Livestream für Schulklassen um 11 Uhr. mehr

Unsere Online-Angebote

Für unsere Familienkonzerte der Orchester-Detektive gelten derzeit zwar besonderen Bedingungen, doch sie können zumindest stattfinden. Im Gegensatz dazu müssen unsere Angebote für Schulklassen, das Zwergen-Abo sowie das Junge Abo leider bis auf Weiteres entfallen. Daher haben wir unsere Angebote für Schule und Kinderzimmer entwickelt: Dies sind Zusammenstellungen von Infotainment-Videos, Konzert-Mitschnitte, Video-Konzerteinführungen, die Ermittlungsakten der Orchester-Detektive und CD-Empfehlungen.

Dieses Material kann im Unterricht eingesetzt werden, macht aber ebenso zuhause Spaß. Außerdem bieten wir statt der Schulkonzerte vor Ort Video-Livestreams der Konzerte an. Diese Mitschnitte stellen wir nach der Veranstaltung als Video-on-Demand auf unserer Website zur Verfügung. Zuletzt erschienen sind:

Junges Abo, Zwergen-Abo und Restkarten-Angebot

Alle Abonnements der NDR Radiophilharmonie wurden für die laufende Spielzeit bis Dezember 2020 ausgesetzt. Für Januar bis März 2021 wird es ein neues Angebot aus "Kleinen Abos" und Einzeltickets geben. Dazu erhalten Sie demnächst mehr Informationen – auch hier auf unserer Website.

Das Zwergen-Abo und das Junge Abo werden in der Saison 2020/2021 jedoch leider nicht stattfinden. Das Kern-Konzept dieser Reihe für unser junges Publikum lässt sich derzeit nicht umsetzen.

Doch egal ob Schüler, Studentin oder Azubi, egal ob Abo oder nicht: Für alle unter 30-Jährigen gilt unser Restkarten-Angebot. Ab 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn gibt es Tickets zum Preis von € 5,00 an der Abendkasse.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und Entdecken!