Auf Schultour mit "Ligentity" | ARD-Woche der Musik Stand: 02.03.2023 12:00 Uhr Im Rahmen der ARD-Woche der Musik "Das Ligeti-Experiment" besuchen Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie vom 20. bis 24. März 2023 zehn Schulen in Niedersachsen.

"Ligentity" - der Name eines neuen Spiels? Was hier etwas mysteriös klingt, meint in der Tat den spielerischen Versuch, sich dem Komponisten György Ligeti und seiner Identität zu nähern. 100 Jahre wäre er 2023 alt geworden. Bis heute gilt er als einer der kreativsten Köpfe des 20. Jahrhunderts. Seine Musik gleicht einem Kosmos, und wer den Film "2001 - Odyssee im Weltraum" von Stanley Kubrick kennt, hat sie (unbewusst?) schon gehört.

Unterrichtsmaterial

Auf ARD.de steht ausführliches Lehr- und Lernmaterial zu György Ligetis Leben sowie speziell zu seinen Werken "Poème Symphonique", "6 Bagatellen" und "Concert Românesc" als kostenfreier Download zur Verfügung.

Doch was interessiert uns an diesem Ligeti, der Klangwelten schuf, die unsere Ohren vor ganz besondere Herausforderungen stellen? "Ich bin wie ein Blinder im Labyrinth, der sich herumtastet, immer neue Eingänge findet und in Zimmer kommt, von denen er gar nicht wusste, dass sie existieren."

In "Ligentity" setzen wir in einer Collage aus Musik, Schauspiel und Multimedia die Puzzleteile seiner Persönlichkeit und seines Schaffens zusammen und eröffnen damit die Entdeckung eines Komponisten, der in keine musikalische Schublade passt.

Aus den 30 Schulen, die sich beworben hatten, wurden diese zehn ausgelost:

Ratsgymnasium Peine,

Europaschule Humboldt-Gymnasium Gifhorn,

KGS Gieboldehausen,

Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Harzburg,

Ratsgymnasium Stadthagen,

Gymnasium Sulingen,

Wiedau-Schule/Oberschule Bothel,

Freie Waldorfschule Benefeld,

Sophie-Scholl-Grundschule,

Wilhelm-Schade-Schule.

"Ligentity" ist ein mobiles Konzertangebot in Niedersachsen



Wann: 20. bis 24. März 2023

Für wen: Schulklassen der Klassenstufen 7-9 und 10-13

Dauer der Aufführung: 45 Minuten (auf Wunsch mit anschließender Gesprächsrunde)

Wer: ein Bläserquintett der NDR Radiophilharmonie, Sonja Beißwenger (Schauspielerin)

Konzept und Regie: Eva-Maria Kösters



Dieses Angebot ist für Schulen kostenfrei.

