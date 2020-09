Schulbesuche: Wir kommen zu euch!

Mitglieder der NDR Radiophilharmonie kommen in die Schule und stellen im Laufe einer Schulstunde sich und ihre Instrumente vor. Sie berichten von ihrem Alltag als Orchestermusiker und beantworten gerne die Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Zur Auswahl stehen unterschiedliche Möglichkeiten:

Die Musiker und ihre Instrumente

Mitglieder der NDR Radiophilharmonie kommen (in der Regel zu zweit) in die Schule, erklären ihre Instrumente, spielen etwas und beantworten alle Fragen. Wie klingen beispielsweise Flöte und Oboe, was unterscheidet Trompete und Posaune? Oder haben Sie Interesse an einem bestimmten Instrument? Wir versuchen gerne, es zu ermöglichen.

Dauer: 1 Schulstunde, 1.-13. Klasse.

Warum ist Beethovens Musik auch nach 250 Jahren noch voll im Trend? Mit welchen Kompositionstricks fasziniert uns Beethoven, was haben seine Schwerhörigkeit und ein Trichtergrammophon gemeinsam, und warum ist ein Cello so ein magisches Instrument? All das verrät Christian Edelmann, Cellist in der NDR Radiophilharmonie. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Programm wird der jeweiligen Altersgruppe angepasst.

Dauer: 1 Schulstunde, 1.-9. Klasse.

Filmmusik ist eine besondere Spezies, mit der Kinder früh in Berührung kommen. Mit Harfe und Cello im Gepäck erläutern zwei Musiker der NDR Radiophilharmonie Besonderheiten von Filmmusik, u. a. anhand von "Harry Potter" und "Fluch der Karibik".

Dauer: 1 Schulstunde, 3.-13. Klasse.

Ganz schön schräg!

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wird das Konzertpublikum mit seinen Hörgewohnheiten vor radikal neue Herausforderungen gestellt. Was bisher als gut, richtig oder schön gegolten hat, wird mithilfe gänzlich neuer Klänge, Rhythmen und Formen hinterfragt. Komponisten wie z. B. John Cage, Iannis Xenakis oder Steve Reich polarisieren zwar, doch ihre Werke führen zu spannenden Auseinandersetzungen und erreichen Weltruhm. Catherine Myerscough (Violine) und Jan Hendrik Rübel (Violoncello) unternehmen einen Streifzug durch die Neue Musik und die Neu-Erfindung des Hörens.

Dauer: 1 Schulstunde, 10. Klasse und Oberstufe

Anmeldung

Ihre Anmeldung leiten wir nach Eingang an die betreffenden Kollegen weiter. Bitte haben Sie etwas Geduld, wir melden uns mit einem Terminvorschlag schnellstmöglich. Sollten Sie Nachfragen haben, rufen Sie uns gerne an unter (0511) 988 2341. Dieses Angebot ist für Sie kostenfrei.

