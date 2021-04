Online-Angebot: Schulklasse trifft Musiker*innen im Video-Chat Dies ist das neue Online-Angebot der NDR Radiophilharmonie für Schulklassen: Im virtuellen Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler Fragen an Mitglieder der NDR Radiophilharmonie stellen.

Wie lange Konzertsäle noch geschlossen sind – keiner kann es sagen. Doch auf den persönlichen Kontakt zu einem Orchester und ihren Mitgliedern müssen Schulklassen nicht verzichten: Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie stellen sich jetzt in einem Video-Chat den Fragen der Kinder und Jugendlichen. Sobald ein für beide Seiten möglicher Termin gefunden ist, kann es von Bildschirm zu Bildschirm losgehen: Wie lange übt ein*e Musiker*in pro Tag? Was macht diesen Beruf so besonders? Fühlt man sich im Orchester so ähnlich wie in einer Schulklasse? Was ist das schwierigste Stück?

Voraussetzungen für diese Online-Begegnung

Die Klasse hat sich eines der zahlreichen (Konzert-)Videos auf der Website der NDR Radiophilharmonie angesehen und im Vorfeld einen kleinen Fragenkatalog zusammen gestellt. Schließlich sollen die 30-45 Minuten, die der Chat dauert, auch sinnvoll genutzt werden. Zur Vorbereitung besonders geeignet ist der 20-Minuten-Film "Wie geht Probe?", in dem hinter die Kulissen des Orchesters von der ersten Probe bis zur Aufführung geblickt wird.

Anmeldung und Terminfindung

Die Anmeldung zu diesem Angebot, das für alle Klassenstufen der weiterführenden Schulen gilt, ist ab 21. April über das untenstehende Formular möglich. Bitte geben Sie Ihren Wunschtermin an: Es steht Ihnen der Zeitraum von KW 18 bis KW 26 zur Auswahl. Wir koordinieren daraufhin den Termin mit unseren Musiker*innen. Anschließend warten Sie bitte auf unsere Rückmeldung mit Terminbestätigung oder Alternativvorschlag. Zum beiderseits fest verabredeten Termin erhält der/die Lehrer*in dann einen individuellen Link zum Video-Chatroom.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Schüler*innen!

